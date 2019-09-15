26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7234
  • 6,3441
  • 272.777
  • 103072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Gitmeyi reddetti kadro dışı kaldı

KARTAL’DA Jeremain Lens’in Gazişehir maçının kadrosuna alınmamasının arkasındaki sır perdesi aralandı.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yönetimin, 31 yaşındaki Hollandalı oyuncudan transferin sürdüğü Katar ve BAE kulüplerinden gelen yıllık net 2.5 miyon euroluk garanti maaş tekliflerden birini kabul etmesini istediği ancak ikna edemediği bildirildi. Lens, gitmeyi reddedince Avcı tarafından kadroya alınmadı

ASELSAN geliştirdi! Drone tehdidini ´Atom´ durduracak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Tunus'ta ikinci tur için dört aday önde

Tunus'ta ikinci tur için dört aday önde

Oktay'dan Çobanbey'deki terör saldırısına ilişkin açıklama

Oktay'dan Çobanbey'deki terör saldırısına ilişkin açıklama

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu belli oldu

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu belli oldu

CHP Nazlıaka'yı affetti

CHP Nazlıaka'yı affetti

ABD'nin 200 araçlık terör konvoyu

ABD'nin 200 araçlık terör konvoyu

Ruhani, Üçlü Zirve için Ankara'da

Ruhani, Üçlü Zirve için Ankara'da

Suriye'de Türkiye sınırındaki hastaneye terör saldırısı

Suriye'de Türkiye sınırındaki hastaneye terör saldırısı

'Buradaki hiç kimse bankamatik memuru değil'

'Buradaki hiç kimse bankamatik memuru değil'
 

POPÜLER HABERLER

Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye’ye S-400 sevkiyatının görüntülerini yayımladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye’ye S-400 sevkiyatının görüntülerini yayımladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA