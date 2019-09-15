Gitmeyi reddetti kadro dışı kaldı

Yönetimin, 31 yaşındaki Hollandalı oyuncudan transferin sürdüğü Katar ve BAE kulüplerinden gelen yıllık net 2.5 miyon euroluk garanti maaş tekliflerden birini kabul etmesini istediği ancak ikna edemediği bildirildi. Lens, gitmeyi reddedince Avcı tarafından kadroya alınmadı