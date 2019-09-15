Gitmeyi reddetti kadro dışı kaldı
KARTAL’DA Jeremain Lens’in Gazişehir maçının kadrosuna alınmamasının arkasındaki sır perdesi aralandı.
- Star Spor
Yönetimin, 31 yaşındaki Hollandalı oyuncudan transferin sürdüğü Katar ve BAE kulüplerinden gelen yıllık net 2.5 miyon euroluk garanti maaş tekliflerden birini kabul etmesini istediği ancak ikna edemediği bildirildi. Lens, gitmeyi reddedince Avcı tarafından kadroya alınmadı
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