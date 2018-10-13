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Giuliano: Bu kulüpte kendimi çok mutlu hissediyorum

Sezon başında Fenerbahçe'den 11 milyon euro bonservis ücretiyle Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr'a transfer olan Giuliano, yeni takımında çok mutlu olduğunu belirtti.

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Suudi Arabistan Ligi'nde bu ay çıktığı 5 maçta 3 gol ve 1 asist ile mücadele eden ve 'ayın oyuncusu' ödülünü kazanan Giuliano, kariyeri hakkında konuştu.

Al-Nasr'ın Fenerbahçe'den transfer ettiği Brezilyalı futbolcu, ''Bu kulüpte kendimi çok mutlu hissediyorum. Hedefleri olan bir kulüp. Ailem, Riyad'da yaşamaktan dolayı mutlu. İç sahada oynadığımız maçlarda taraftarlar stadı dolduruyor. Arap stadyumlarını ilk gördüğüm an çok hoşuma gitti.'' sözlerini kullandı.

Öte yandan Giuliano'nun takımı Al-Nassr, E-Spor takımı kurarak Suudi Arabistan'da E-Spor'a ilk giren takım oldu.

(Sporx)

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