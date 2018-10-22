Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Giuliano Suudi Arabistan ligini sallıyor

Fenerbahçe'den Al Nassr'a transfer olan Giuliano 6 lig maçında 3 gol 1 asist yaptı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe’den Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’a transfer olan Brezilyalı futbolcu Giuliano, gösterdiği performansla göz dolduruyor. Fenerbahçe’ye 2017-2018 sezonunda Rus ekibi Zenit’ten transfer olan Brezilyalı on numara Giuliano, sarı-lacivertli forma altında bir Alex etkisi göstermese de oynadığı futbolla taraftarı memnun etmişti. Yeni sezonun ikinci haftasından sonra Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’a transfer olan Giuliano, buradaki performansıyla da tam not aldı. Brezilyalı futbolcu, Al Nassr formasıyla çıktığı 6 lig maçında 3 gol ve 1 asist yaparken, 21 pasla da ligin en çok şut pası veren futbolcusu oldu.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda Al Nassr’da mutlu olduğunu belirten 28 yaşındaki futbolcuyu sarı-lacivertliler adeta mumla arıyor. Bu sezon geride kalan 9 haftada sadece 6 gol atabilen Fenerbahçe’nin 1 golünü Suudi Arabistan'a transfer olmadan önce Giuliano kaydetmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Trump´ın adayı başarısız olsun diye cadı büyüsü yaptılar

Trump´ın adayı başarısız olsun diye cadı büyüsü yaptılar

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA