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Spor

Giuliano'dan Fenerbahçe'ye üzücü haber

Fenerbahçe'de transferde adı geçen Brezilyalı futbolcu Giuliano, Al Nassr'da kalacağını açıkladı.

13 Eylül 2020 Pazar 19:49 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 19:49
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Fenerbahçe'ye geri döneceği konuşulan Giuliano, Al Nassr'da kalacağını belirtirken, kulübüne de dikkat çeken mesajlar yolladı.

Brezilyalı oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bu sezon takımdan ayrılacağım yönünde çok şey duydum ancak 1 yıl daha sözleşmem var ve takımda kalmak istiyorum. Kulüp kararımdan çok memnun kalmış olsa da benim vizemi yanlışlıkla iptal etmişler. Bu yüzden tatile gidebilen arkadaşlara iyi eğlenceler diliyorum. Birkaç gün içinde Riyad'da görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞME FESHİNDE SORUN YAŞANDI

Arabistan basınında yer alan haberlere göre Giuliano, Al Nassr'dan alacaklarını henüz alamadı ve sözleşme feshi için yapılan görüşmelerde de sorunlar yaşandı. Arap ekibinin bunun üzerinde ülkeden ayrılmaması için Giuliano'nun vizesini iptal ettirdiği ve oyuncunun da takımda kalmaya karar verdiği belirtildi.

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