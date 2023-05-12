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Spor

Gizem Örge: Dibe düştüğümüz noktadan bugüne geldik

Sultan Ligi'nde 6. kez şampiyon olan Fenerbahçe Opet'in başarılı liberosu Gizem Örge galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

IHA12 Mayıs 2023 Cuma 01:38 - Güncelleme:
Gizem Örge: Dibe düştüğümüz noktadan bugüne geldik
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Sultanlar Ligi'nde 6. kez şampiyon olan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın liberosu Gizem Örge, "Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çok zorlu bir sezondu gerçekten. Çok dibe düştüğümüz noktadan bugüne geldik" dedi.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi final serisi üçüncü maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 mağlup edip, seride durumu 3-0'a getirdi ve 6. şampiyonluğuna ulaştı. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin başarılı liberosu Gizem Örge, İhlas Haber Ajaansı'na açıklamalarda bulundu. Çok zor bir sezonu geride bıraktıklarını söyleyen Örge, "İnişli çıkışlı olmasını normal buluyorum. Takımın yarısı hasta. Her sayıda gözümü kapattıkça gözümün karardığı bir maç oynadık. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çok zorlu bir sezondu gerçekten. Çok dibe düştüğümüz noktadan bugüne geldik. Bunun için taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz bile mutsuzluktan ölürken onlar bizi en kolay maçta dahil yanımızda olup desteklediler" şeklinde konuştu.

"TARAFTARA 'BU SEZONU KUPA İLE BİTİRECEĞİZ' DİYE SÖZ VERDİK"

Şampiyonluğu ve maçta aldığı en iyi libero ödülünü sarı-lacivertli taraftarlara armağan eden Gizem Örge, "Bu play-off serisini 3 Mayıs gibi Fenerbahçe'miz için çok önemli bir günde başladık. Atatürk'ün Fenerbahçe kulübünü ziyaret ettiği gün. Biz o gün gerçekten bütün kırgınlıklarımızı bir kenara bırakıp hem kendimize hem takım arkadaşlarımıza kulübümüze taraftarımıza 'bu sezonu kupa ile bitireceğiz' diye söz verdik. Bu kupa öncelikle harika taraftarımıza armağan olsun. Bireysel ödülüm de bana 2 sezondur 'Savunma Bakanı' lakabını layık gören taraftarlarımıza armağan olsun" ifadelerini kullandı.

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