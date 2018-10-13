Gizli belge değil istatistik
Başkan Koç’tan randevu isteyen Alper Aşçı, verilen bilgilerin sadece maç içi koşu verileri, pas rakamları olduğunu anlatacak.
- Aygün ÖZİPEK
FENER’DE özel verileri dışarıya sızdırdıkları, teknik direktör Cocu’ya yanıltıcı bilgi verdikleri iddiasıyla işlerine son verilen yardımcı antrenörler Alper Aşçı, Murat Öztürk ve Turgay Altay, başkan Koç’un yanıltığı görüşünde. Alper Aşçı, Koç’tan randevu talep etti. AŞÇI arkadaşlarıyla Koç’a,Aykut Kocaman’a verilen bilgilerin özel veriler olmadığını sadece maç içi koşu mesafeleri, pas rakamları ve maç içi teknik konulardaki genel bilgiler olduğunu anlatacak. Aşçı bunların istatistiki olduğunu belirtecek ve internetteki istatistik sitelerindeki bilgilerle aynı olduğunu Koç’a ispatlayacak.
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