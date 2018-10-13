Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Gizli belge değil istatistik

Başkan Koç’tan randevu isteyen Alper Aşçı, verilen bilgilerin sadece maç içi koşu verileri, pas rakamları olduğunu anlatacak.

  • Aygün ÖZİPEK
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

FENER’DE özel verileri dışarıya sızdırdıkları, teknik direktör Cocu’ya yanıltıcı bilgi verdikleri iddiasıyla işlerine son verilen yardımcı antrenörler Alper Aşçı, Murat Öztürk ve Turgay Altay, başkan Koç’un yanıltığı görüşünde. Alper Aşçı, Koç’tan randevu talep etti. AŞÇI arkadaşlarıyla Koç’a,Aykut Kocaman’a verilen bilgilerin özel veriler olmadığını sadece maç içi koşu mesafeleri, pas rakamları ve maç içi teknik konulardaki genel bilgiler olduğunu anlatacak. Aşçı bunların istatistiki olduğunu belirtecek ve internetteki istatistik sitelerindeki bilgilerle aynı olduğunu Koç’a ispatlayacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ankara´nın başkent olması - Tarihte bugün 13 Ekim 1923

Ankara´nın başkent olması - Tarihte bugün 13 Ekim 1923

Instagram'dan büyük yenilik!

Instagram'dan büyük yenilik!

Dünden bugüne Ankara

Dünden bugüne Ankara

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA