Gizli kahraman Dorukhan

BEŞİKTAŞ’TA Dorukhan Toköz vazgeçilmez olma yolunda hızla ilerliyor. Sezon başında Eskişehirspor’dan transfer edilen 22 yaşındaki ön libero uzun süre şans bulamasa da ilk yarının son haftalarında Siyah-Beyazlı formayı sırtına geçirmeye başladı. Ligin ikinci yarısında da Teknik Direktör Şenol Güneş’in vazgeçilmezi olan Dorukhan, Akhisarspor, Erzurumspor ve Antalyaspor’a karşı ilk 11’de sahaya çıkarken, 3 maçta da birer gole imzasını attı. Son Antalya sınavında golün yanı sıra 1 şut pası, 1’i isabetli 3 şut, 2 top kapma ve 4 ikili mücadele kazanma gibi istatistiklere imza atan Dorukhan, Kagawa ve Ljajic’in ön plana çıktığı maçta hocasının kendisine verdiği görevi mükemmel yaparak dikkat çekti. Takım arkadaşı Atiba’nın da övgüsünü kazanan genç oyuncu, Şenol Güneş’in vazgeçilmez isimlerinden birisi haline geldi.