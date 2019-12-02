GKY Spor Kulübü voleybolda tarih yazıyor

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Mahalli sanatçılardan, polislerden, şehit aile yakınlarından, işçilerden, esnaflardan kurulu olan Türkiye Şehit aileleri ve GKY Spor Kulübü voleybolda resmen tarih yazıyor.

BİTLİS'TE TÜM TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLAN BİR TAKIM VAR

Bitlis tarihinde ilk defa 1. Lige çıkma yolunda emin adımlarla hedefine kitlenen Türkiye Şehit aileleri ve GKY Spor Kulübü, profesyonel anlamda biraz daha ilgi ve destek beklerken, tüm olumsuz şartlara rağmen hocası olmayan bir takımın bu denli büyük başarılara imza atması sporseverlerin alkışını toplamaya yetti. Kurumsallaşma yolunda dev adımlar atan, şehrin önde gelen şirketlerinin sponsorluklarını arkasına alarak amatör olarak kurulan takıma şampiyonluk sevinci yaşatmaya hazırlanan Türkiye Şehit aileleri ve GKY Spor Kulübü Başkanı Kadir Köstekçi, ‘oyuncularımızın formalarını elinde yıkayan teyzelerimize teşekkür ediyoruz’ derken, yokluktan gelmiş bir ekibin Bitlis’te çığır açması diğer çevre şehirleri de harekete geçirmiş durumda.

İşte Türkiye Şehit aileleri ve GKY Spor Kulübü Başkanı Avukat Kadir Köstekçi’nin açıklamaları:

"Takımımız mahalli sanatçılardan, esnaftan, polisten, şehit aile yakınlarından, askerlerden oluşuyor. 2.ligde üst sıralardayız ve şampiyon olma yolundayız. Maçlarımıza çıkmadan önce belediye anonslarımızdan Bitlis halkına duyuruda bulunuyoruz tepki ‘Viztontele’deki’ gibi. Sahaya mehter marşıyla çıkıyoruz. Yokluktan buralara kadar gelmiş bir ekibiz, ama daha çok desteğe ihtiyacımız var. Mesela hocamız yok, 4 tane antrenöre ihtiyacımız var. Burada bize şu anda esnaflar kol kanat germiş durumda, biri takımımızın ulaşım masraflarınız sağlıyor, biri yemek ihtiyaçlarımızı gideriyor, teyzelerimiz oyuncularımızın formalarını yıkıyor. Kurumsallaşma yolunda önemli adımlar atmamız gerekiyor, antrenman yaptığımız sahanın bakım onarımı lazım, Bitlisli çocuklarımıza daha fazla top daha fazla eşofman gerek, gruplarda iyi gidiyoruz lideriz ama özellikle maddi anlamda herkesin desteğini bekliyoruz."