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Spor

Glasgow Rangers'ın yıldızı, Pendikspor'a geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Pendikspor'un Glasgow Rangers'tan Scott Wright ile anlaşmaya vardı.

17 Temmuz 2023 Pazartesi 20:43 - Güncelleme:
Glasgow Rangers'ın yıldızı, Pendikspor'a geliyor
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Wright ile Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Al İttifaq'ın da ilgilendiği ancak futbolcunun yeni adresinin büyük ihtimalle Türkiye olacağı belirtildi.

Süper Lig'in yeni takımı Pendikspor'un, İskoçya'nın Glasgow Rangers takımında forma giyen sağ kanat hücumcusu Scott Wright'ı kadrosuna katmak üzere olduğu ileri sürüldü.

The Scottish Sun'ın haberine göre; kırmızı beyazlı takım, Wright'ı transfer etmek için Rangers ile 500 bin sterlin bonservis bedeli karşılığında anlaştı.

Scott Wright ile İskoç ekibinin eski teknik direktörü Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Al İttifaq'ın da ilgilendiği ancak futbolcunun yeni adresinin büyük ihtimalle Türkiye olacağı ifade edildi.

25 yaşındaki oyuncunun, son detayları konuşmak ve Pendikspor yöneticileriyle görüşmek üzere 24 saat içinde İstanbul'da olması bekleniyor.

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