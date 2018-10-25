Glazers'tan Mourinho'ya çok sert: Çeneni kapa
Manchester United'ın patronu Glazers ailesi kulübün global imajının zarar görmemesi için teknik direktör Mourinho'ya 'Çeneni kapa' uyarısında bulundu.
Manchester United'ta patron Glazers ile teknik direktör Mourinho arasında soğuk rüzgarlar esmeye başladı.
Kulübün global imajının zarar görmesinden endişelenen Glazers ailesi Jose Mourinho'ya çenesini kapatması konusunda sert uyarıda bulundu.
Portekizli teknik adam, 3-2'lik Newcastle United galibiyetinin ardından ettiği küfür nedeniyle ceza almıştı. Cumartesi günü oynanan Chelsea sınavında 90+6'da yediği golle galibiyeti kaçıran Jose, sevinen Chelsea'li bir oyuncunun üzerine yürümüştü.
(Skorer)
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