İSTANBUL 24°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Eylül 2023 Cumartesi / 2 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9947
  • EURO
    28,8849
  • ALTIN
    1669.39
  • BIST100
    7961.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gleison Bremer: Dzeko olağanüstü bir golcü
Spor

Gleison Bremer: Dzeko olağanüstü bir golcü

Juventus'un 26 yaşındaki genç savunmacısı Gleison Bremer, Fenerbahçe'nin deneyimli forveti Edin Dzeko'ya övgüler yağdırdı.

Akşam16 Eylül 2023 Cumartesi 15:28 - Güncelleme:
Gleison Bremer: Dzeko olağanüstü bir golcü
ABONE OL

Juventus'un 26 yaşındaki Brezilyalı stoperi Gleison Bremer, Fenerbahçe'nin golcüsü Dzeko'ya övgüler yağdırdı.

Brezilya televizyon kanalı REDE 98'e konuşan başarılı savunmacı, "Edin Dzeko olağanüstü bir forvet. Tıpkı Lautaro Martinez gibi savunması çok zor. Torino'da oynayan Duvan Zapata da çok iyi bir golcü" ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMESİ 2025'DE BİTECEK

37 yaşındaki tecrübeli golcünün Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılının haziran ayında bitiyor.

7 KARŞILAŞMADA 9 GOLE KATKI

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan yıldız oyuncu, Sarı-Lacivertli forma altında 7 karşılaşmaya çıktı. 508 dakika sahada kalan Bosna Hersekli forvet, bu süre içinde 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Edin Dzeko, Fenerbahçe'de ayrıca kaptanlık görevini de üstleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.