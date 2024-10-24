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Spor

Glen Johnson'dan Victor Osimhen sözleri! ''Galatasaray'a gitmesi çılgınlık''

2003-2006 yılları arasında Chelsea forması giyen eski futbolcu Glen Johnson, Victor Osimhen'in Galatasaray'a transfer olması hakkında konuştu. Johnson yaptığı açıklamada, 'Osimhen'in Galatasaray'a kiralık gitmesi ona olan ilgiyi düşündüğümüzde çılgınlıktı.' dedi. İşte detaylar...

24 Ekim 2024 Perşembe 14:49 - Güncelleme:
Glen Johnson'dan Victor Osimhen sözleri! ''Galatasaray'a gitmesi çılgınlık''
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2003-2006 yılları arasında Chelsea forması giyen eski futbolcu Glen Johnson, Victor Osimhen ile ilgili konuştu.

Glen Johnson, yaptığı açıklamada, "Victor Osimhen'in Galatasaray'a kiralık gitmesi ona olan ilgiyi düşündüğümüzde çılgınlıktı." diye konuştu.

"CHELSEA'NİN ALMAMASI DELİLİK"

Chelsea'nin eski futbolcusu ayrıca, "Nicolas Jackson'ı çok beğeniyorum ancak daha önce de söylediğim gibi 15-20 gol atacak bir oyuncu olup olmadığını bilmiyorum. Chelsea'nin onu alması gerektiğini düşünüyorum. Osimhen'i transfer etmek Jackson'ı da geliştirir çünkü forma için mücadele etmesi gerekecek. Chelsea'nin Osimhen'i transfer etmeye çalışmaması delilik olur." ifadelerini kullandı.

G.SARAY RAKAMLARI

Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 6 maça çıktı. Nijeryalı yıldız, 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

Osimhen'in Napoli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 25 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeriyse 75 milyon Euro.

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