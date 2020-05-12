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Spor

Glenn Hoag'dan liglerin iptali kararına destek

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor'un antrenörü Glenn Hoag, Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şampiyonsuz olarak ligleri tescil etmesini desteklediklerini bildirdi.

AA12 Mayıs 2020 Salı 10:22 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 10:22
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Hoag, yaptığı açıklamada, TVF'nin play-off maçlarını oynatmadan ligleri sona erdirmesinin çok yerinde bir karar olduğunu belirtti.

Kulüp olarak her zaman oyuncuların ve personelin sağlığına dikkat ettiklerini bildiren Hoag, şunları kaydetti:

"Bu bir spor kulübü için çok değerli bir prensiptir ve ben de teknik heyetin bir üyesi olarak aynı değerleri taşıyorum. Voleybol faaliyetlerimize devam etmeyerek tüm sporcular, çalışanlar ve aileleri olarak bu salgına son verme çabalarının bir parçası olacağımız ve bu sürece katkıda bulunacağımız için mutluyum."

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