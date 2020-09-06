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Spor

Gloria Cup'ta Anadolu Efes şampiyon oldu

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Gloria Cup'ta Dnipro'yu 99-61 yenen Anadolu Efes şampiyon oldu. Galatasaray Doğa Sigorta turnuvayı ikinci tamamlarken, Bahçeşehir Koleji de üçüncü oldu.

DHA06 Eylül 2020 Pazar 22:15 - Güncelleme: 06 Eylül 2020 Pazar 22:15
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Basketbolun devlerinin yarıştığı Gloria Cup’ın son gününde Bahçeşehir Koleji, Galatasaray Doğa Sigorta ile karşılaştı. Galatasaray Doğa Sigorta rakibini 91-82 yenerek turnuvayı ikinci tamamladı. Bahçeşehir Koleji ise üçüncü oldu.

Günün son maçında ise Anadolu Efes ile Dnipro karşı karşıya geldi. Anadolu Efes üstün oynadığı maçta rakibini 99-61 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyon Anadolu Efes turnuvada 3 galibiyet alırken, ikinci olan Galatasaray Doğa Sigorta ise 2 galibiyle turnuvayı tamamladı.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlar için ödül töreni düzenlendi. Covid-19 tedbirleri kapsamında dereceye giren takımların plaketleri takım kaptanlarına verildi.

Turnuva kapsamında 2'nci etap organizasyon 8-13 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Bu turnuvaya TOFAŞ, Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka, Türk Telekom, Kızılyıldız ve Dnipro katılacak. 2'nci etap turnuva Dnipro - TOFAŞ karşılaşmasıyla başlayacak.

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