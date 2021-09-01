GMG Kastamonuspor kararını açıkladı! Maçlara çıkmayacak

AA 1 Eylül 2021 Çarşamba 21:28 - Güncelleme: 1 Eylül 2021 Çarşamba 21:28

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamada, yönetim kurulunun, yaptığı toplantıda GMG Kastamonuspor'un bu sezon maçlara çıkmama talebini değerlendirdiği belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"TFF Yönetim Kurulu toplantıda, GMG Kastamonuspor Kulübünün talebini değerlendirerek, Kastamonu ilinde yaşanan sel felaketinin olumsuz etkileri, can kayıpları ve halkın yaşadığı travma sebebiyle GMG Kastamonuspor Kulübünün 2021-2022 sezonundaki tüm haklarının dondurulmasına, Ziraat Türkiye Kupası'nda yer almamasına ve 2022-2023 sezonunda TFF 2. Lig'de sportif faaliyetlerine devam etmesine karar vermiştir.



Ayrıca; fikstür gereği GMG Kastamonuspor ile oynayacak olan takımların anılan haftalarda BAY geçmelerine, kulübün 2022-2023 futbol sezonunda 20 takımlı grupta yer almasına, 2021-2022 futbol sezonunda TFF 2. Lig Beyaz Grup'tan puan sıralamasına göre GMG Kastamonuspor Kulübü hariç olmak üzere son 3 sırada yer alan takımın küme düşürülmesine karar verilmiştir."

