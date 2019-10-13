Goalball'da Avrupa şampiyonu olduk
Görme Engelliler Kadın Golbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İsrail'i 8-6 yenerek şampiyon oldu.
Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Görme Engelliler Kadın Golbol Milli Takımı altın madalya kazandı.
Milliler, Rostock kentinde gerçekleştirilen ve 10 ülkenin katıldığı şampiyonanın finalinde İsrail ile karşı karşıya geldi. Final maçında rakibine 8-6 üstünlük sağlayan milli takım tarihinde ikinci kez Avrupa şampiyonluğunu kazandı.
Türkiye, bundan önceki şampiyonluğunu ise 2015 yılındaki organizasyonda elde etmişti. Milli takım 2017 yılındaki Avrupa Şampiyonası'nda ise ikinci sırada kalmıştı.
Millilerin ayrıca, 2016'da Paralimpik Oyunları şampiyonluğu, 2018'de de dünya ikinciliği bulunuyor.
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