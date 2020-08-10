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Spor

Goias-Sao Paulo maçına dakikalar kala koronavirüs şoku!

Brezilya 1. Futbol Ligi'nin açılış haftasında oynanması gereken Goias-Sao Paulo maçı, santraya dakikalar kala koronavirüs nedeniyle iptal edildi.

AA10 Ağustos 2020 Pazartesi 11:04 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 11:04
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Brezilya ekibi Goias'ta 10 kişide yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanırken, takımın Sao Paulo ile oynayacağı lig maçı başlama vuruşuna dakikalar kala iptal edildi.

Brezilya 1. Futbol Ligi'nde 2020 sezonu dün oynayan karşılaşmalarla başlarken, Goias-Sao Paulo müsabakası koronavirüs engeline takıldı.

Goias Kulübü, 8'i futbolcu 10 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve Sao Paulo ile oynayacakları lig maçının iptal edildiğini duyurdu.

Oyunculara geçen perşembe yapılan testlerin geçersiz sayılmasının ardından cuma günü yeni test yapıldığı ve sonuçların maçtan hemen önce geldiği belirtildi.

Ülke basınında yer alan haberlerde, Sao Paulolu oyuncuların sahaya çıkarak ısınmalara başladığı ve iptal kararının maçtan dakikalar önce alındığı kaydedildi.

Brezilya'da bugüne kadar 3 milyon 35 bin 422 kişide koronavirüs tespit edilirken, 101 bin 49 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

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