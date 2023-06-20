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Spor

Gökdeniz Bayraktar Bodrumspor'da

1. Lig'e çıktığı ilk senede Süper Lig'in kapısından dönen Bodrumspor, Gökdeniz Bayraktar'ı resmen kadrosuna kattı.

20 Haziran 2023 Salı 14:55 - Güncelleme:
Gökdeniz Bayraktar Bodrumspor'da
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1. Lig play-off finalini Pendiskpor'a kaybeden Muğla ekibi, sezonun devre arasında Antalyaspor'dan 1 milyon 250 bin Euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar'ın, bonservisinin yüzde 50'sini 675 bin Euro karşılığında satın alarak kadrosuna kattı.

Antalyaspor, Gökdeniz'i Kocaelispor'dan 2020-2021 sezonunda 80 bin Euro'ya almıştı. Kırmızı beyazlı ekip, oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 50 pay alacak.

GÖKDENİZ'İN PERFORMANSI

Sezonunun ilk yarısında Antalyaspor'la 13 Süper Lig maçına çıkan Gökdeniz, 2 gol atarak takımına katkı sağlamıştı. Lig'in 3'üncü haftasında Trabzonspor'la oynanan karşılaşmada yıldızlaşan futbolcu, diğer haftalarda bir türlü istenileni veremeyerek devre arasında Bodrumspor'un yolunu tutmuştu. Bodrumspor'la 1. Lig'de çıktığı 18 karşılaşmada 9 kez fileleri havalandıran Gökdeniz, yaptığı 2 asistle sezonu noktalamıştı.

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