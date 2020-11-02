Gökdeniz Bayrakdar: Talihsiz, tartışmalı penaltı golüyle yenildik

02 Kasım 2020 Pazartesi 23:37 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 23:38

Fenerbahçe'ye tartışmalı bir penaltı golüyle kaybettiklerini ifade eden Gökdeniz, "Maça galibiyet için çıktık. Rakibimiz Fenerbahçe olsa da biz de Antalyaspor'uz. Parolamız galibiyetti. Maç içerisinde mücadelemiz çok iyiydi. 10 kişi kaldıktan sonra da iyiydik. Güzel oyun oldu. Son dakikada talihsiz, tartışmalı penaltı golüyle yenildik." dedi.

Fenerbahçe maçına konsantre bir şekilde çıktıklarının altını çizen Gökdeniz, "İlk defa Süper Lig'de ilk 11 çıktım, bir de Fenerbahçe maçıydı. Tempolu bir maçtı. Kafa olarak hazırdım, konsantreydim. İyi oynadım. Takımın ayağına sağlık" şeklinde konuştu.