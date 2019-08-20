Gökhan&Caner out Douglas&Rebocho in
Sezona 3-0’lık Sivas hezimeti ile başlayan Beşiktaş’ta Avcı’nın iki beki keserek, Göztepe maçına iki yeni yabancı transferle çıkacağı öğrenildi.
- Star Spor
BEŞİKTAŞ’TA neşter erken vuruluyor. Demir Grup Sivasspor deplasmanındaki 3-0’lık yenilgi ile lige giren Siyah-Beyazlı takımın teknik patronu Abdullah Avcı’nın her iki kanat savunmasındaki aksama nedeniyle ilk değişiklikleri burada yapacağı ifade edildi. Avcı, sağ bek Gökhan Gönül’ün yerine Douglas’ı, sol bek Caner Erkin’in yerine de Pedro Rebocho’yu hazırlıyor. Her iki oyuncu ile de konuşan Avcı’nın Göztepe maçına bu ikili ile çıkacağı belirtiliyor.
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