Gökhan&Caner out Douglas&Rebocho in

BEŞİKTAŞ’TA neşter erken vuruluyor. Demir Grup Sivasspor deplasmanındaki 3-0’lık yenilgi ile lige giren Siyah-Beyazlı takımın teknik patronu Abdullah Avcı’nın her iki kanat savunmasındaki aksama nedeniyle ilk değişiklikleri burada yapacağı ifade edildi. Avcı, sağ bek Gökhan Gönül’ün yerine Douglas’ı, sol bek Caner Erkin’in yerine de Pedro Rebocho’yu hazırlıyor. Her iki oyuncu ile de konuşan Avcı’nın Göztepe maçına bu ikili ile çıkacağı belirtiliyor.