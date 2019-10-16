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Gökhan, derbide yok

BEŞİKTAŞ’TA sakatlığı süren Gökhan Gönül’ün iki hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

  • Star Spor
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Başarılı sağ bek A.Gücü, Braga ve G.Sar ay maçlarında forma giyemeyecek. Kartal’ın dünkü çalışmasına Dorukhan, Victor Ruiz ve N’Koudou da katılmadı. Bu oyuncular da cumartesi günü yok. Sakat Oğuzhan ise takımdan ayrı olarak çalıştı.

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