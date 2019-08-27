Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Gökhan Gönül, Douglas'ın transfer edilmesinin kendisini asla rahatsız etmediğini söyledi.

Siyah- Beyazlı oyuncu, "Rekabet başarıyı getirir. Douglas'ın bu takımda bulunması benim de daha hırslı olmamı sağlar" dedi.

Geçtiğimiz sezon Barcelona'dan Sivasspor'a kiralanan Brezilyalı futbolcu, yaz transfer sezonunda bedelsiz olarak Beşiktaş'a katılmıştı.

Öte yandan Douglas, 2018-19 sezonunda Sivasspor formasıyla çıktığı 32 müsabakada 3 gol 7 asistlik performans sergilemişti.

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