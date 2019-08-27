Gökhan Gönül'den Douglas açıklaması: Rekabet başarıyı getirir
Beşiktaş'ın tecrübeli savunmacısı Gökhan Gönül, forma savaşı verdiği Brezilyalı mevkidaşı Douglas için konuştu.
Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Gökhan Gönül, Douglas'ın transfer edilmesinin kendisini asla rahatsız etmediğini söyledi.
Siyah- Beyazlı oyuncu, "Rekabet başarıyı getirir. Douglas'ın bu takımda bulunması benim de daha hırslı olmamı sağlar" dedi.
Geçtiğimiz sezon Barcelona'dan Sivasspor'a kiralanan Brezilyalı futbolcu, yaz transfer sezonunda bedelsiz olarak Beşiktaş'a katılmıştı.
Öte yandan Douglas, 2018-19 sezonunda Sivasspor formasıyla çıktığı 32 müsabakada 3 gol 7 asistlik performans sergilemişti.
(Takvim)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.