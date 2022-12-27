Gökhan Gül Süper Lig yolunda

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği forması giyen Gökhan Gül, savunma bölgesinde oynamasına rağmen kaydettiği 6 gol ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Son olarak başkent ekibinin haftasonu oynadığı Bandırmaspor maçında 90 dakika sahada kalan Gül, takımı mücadeleyi 5-2 kaybetmesine rağmen kaydettiği 2 gol ile yükselen performansını devam ettirdi. Stoper orijinli olmasının yanı sıra defansif orta saha bölgesinde de forma giyebilen 24 yaşındaki oyuncu, takımı ligin son sırasında yer almasına rağmen bireysel olarak kariyerinin en verimli dönemini geçiriyor. Ligin en golcü savunma oyuncusu ünvanını elinde bulunduran tecrübeli isim, ligde forma giyen birçok orta saha ve forvet oyuncusundan da daha fazla gol atmayı başardı.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR, SÜPER LİG TAKIMLARI TAKİPTE

Ağustos 2021'de Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımından transfer edilen 24 yaşındaki savunmacının başkent ekibi ile sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek. Şimdiden birçok Süper Lig takımının takibine giren Gül'ün sezon sonunda Süper Lig ekiplerinden bir tanesiyle anlaşması çok büyük ihtimal olarak göze çarpıyor. Maddi olarak zor durumda bulunan Gençlerbirliği'nin oyuncuyu bedava kaybetmek istememesi nedeniyle ara transfer döneminde gelecek teklifleri de değerlendirmeye alıp, kabul edebileceği öğrenildi.

SAVUNMA OYUNCULARI ARASINDA OFANSİF PARAMETRELERDE LİDER

Gökhan Gül'ün sergilediği başarılı performansı veriler de destekler nitelikte. Başarılı savunmacı, veri karşılaştırma performansı Comparisonator'a göre birden çok ofansif parametrede savunma oyuncuları arasında zirvede yer alıyor. Gül; maç başına şut, isabetli şut, gole dönüşen atak, gol beklentisi parametrelerinde ilk sırada kendine yer buldu.