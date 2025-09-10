İSTANBUL 29°C / 20°C
Spor

Gökhan Sazdağı Kayserispor'a veda etti

Beşiktaş ile anlaşan 30 yaşındaki sağ bek oyuncusu Gökhan Sazdağı Kayserispor'a veda etti.

HABER MERKEZİ10 Eylül 2025 Çarşamba 11:41 - Güncelleme:
Gökhan Sazdağı Kayserispor'a veda etti
Kayserispor ve Beşiktaş, Gökhan Sazdağı transferi için anlaştı. Gökhan Sazdağı, Kayserispor'a veda etti.

Beşiktaş'ın, Gökhan Sazdağı transferini kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

Gökhan Sazdağı'nın açıklaması şu şekilde:

"Güzel anılar biriktirdiğim, iyi dostluklar edindiğim Kayseri' den benim için ayrılık vakti. Bana değer katan ve gelişimimde en büyük pay sahibi olan bu kulüp, ben ve ailem için her zaman çok önemli olacak. Kaptanlığını onurla taşıdığım, formasını gururla giydiğim kulübümden 5. senemde ayrılıyorum.

Birlikte iyi ve kötü günlerimiz oldu. Ama her defasında bu şehir kenetlendi ve sonunda hedefine yürüdü. Şartlar ne olursa olsun bu kulübe iyi hizmetler verebilmek tek amacımdı. Yıllar boyu beraber omuz omuza mücadele ettiğim takım arkadaşlarıma, her şartta bizi destekleyen taraftarlarımıza, kulüp çalışanlarımıza, eski başkanlarımıza, hocalarımıza, yöneticilerimize, başkanımız Nurettin Açıkalın' a ve daha nice emek verenlere çok teşekkür ediyorum.

Benim için her daim önemli kalacak olan abim Baki Ersoy' a teşekkürlerimi sunuyorum. Onun bu takım üzerindeki ve özellikle bendeki emeği kimsenin tahmin edemeyeceği kadar çoktur.

Şimdi benim için yeni bir hikaye yazma vakti. Bu hikayeyi yazarken dualarınızı ve desteklerinizi her daim bekliyorum. Bu şehirden güzel ayrılmak yaşanılabilecek en güzel duyguydu benim için.

Başarılar Kayserispor..

Hakkınızı helal edin..."

