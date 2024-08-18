Gökhan Sazdağı, Kayserispor'da dalya dedi

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da ligin 2. haftasında oynanan ve 2-1 mağlup olduğu Sivasspor karşılaşmasında forma giyen Gökhan Sazdağı; sarı kırmızılı forma ile 100. maçına çıktı. Sivasspor maçında başarılı bir performans ortaya koyan tecrübeli futbolcu Gökhan Sazdağı'nın çabası galibiyet için yeterli olmadı. 2021-2022 sezonunda Boluspor'dan transfer edilen 29 yaşındaki oyuncu bu sezonla birlikte 4 sezondur Kayserispor forması giyiyor. Kayserispor'dan yapılan açıklamada; "Başkanımız Sayın Ali Çamlı, Kayserispor formasıyla 100. maçına çıkan kaptanımız Gökhan Sazdağı'na forma ve plaket takdim etti. Nice maçlara kaptan" denildi. Gökhan Sazdağı'nın oynadığı maç sayıları ise şu şekilde;

2021-2022 sezonu - 28 maç - 4 gol, 2022-2023 sezonu - 36 maç - 2 gol, 2023-2024 sezonu - 36 maç.