İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4094
  • 6,1787
  • 224.31
  • 93.571
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Gökhan Töre için top Şenol Güneş'te

Beşiktaş'ta yönetim, Gökhan Töre'nin takımda kalıp kalmayacağı konusunda kararı Şenol Güneş'e bıraktı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş Yönetimi'nin Babel'i satmasının ardından affedilme şansı doğan Gökhan Töre için son kararı Güneş'in vereceği öğrenildi.
 
Başkan Orman'ın tecrübeli hocayla bir görüşme yaparak, "Eğer ihtiyacınız olursa Gökhan Töre'yi affedebiliriz. Bu konuda siz karar vereceksiniz. Sizin vereceğiniz kararı biz uygularız" dediği ortaya çıktı. Güneş'in Töre'nin takıma dönmesine olumlu baktığı belirlendi.
 
Gökhan Töre, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 8 maçta toplam 210 dakika forma giyip, 1 asist yapmıştı. (Takvim)

Volvo´nun kendi kendine giden SUV´u XC40´ı test ettik

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"Yunan askerleri bizi ölüme terk etti"

'Yunan askerleri bizi ölüme terk etti'

Kenevirden beklenti 11 milyar dolar

Kenevirden beklenti 11 milyar dolar

'Baskı yapmaya devam edeceğim'

'Baskı yapmaya devam edeceğim'

Donanmanın iletişimini sağlamak için 80 milyon dolarlık sözleşme

Donanmanın iletişimini sağlamak için 80 milyon dolarlık sözleşme

İçişleri Bakanlığı uyardı: Yarın son gün

İçişleri Bakanlığı uyardı: Yarın son gün

CHP'li başkan adayı AK Parti'ye geçti

CHP'li başkan adayı AK Parti'ye geçti

'John Bolton İran'ı bombalamak istiyor'

'John Bolton İran'ı bombalamak istiyor'

300 bin TL ödüllü PKK'lı terörist Türkiye'ye teslim oldu

300 bin TL ödüllü PKK'lı terörist Türkiye'ye teslim oldu
 

POPÜLER HABERLER

Bahçeli: CHP, YSK´yı tanımıyorsa buyursun seçime de katılmasın

Bahçeli: CHP, YSK´yı tanımıyorsa buyursun seçime de katılmasın

10 numaraya 4 aday

10 numaraya 4 aday

Sosyal medyanın yeni çılgınlığı kazaya neden oldu

Sosyal medyanın yeni çılgınlığı kazaya neden oldu

Apple'ın iPhone 11'i internete sızdı

Apple'ın iPhone 11'i internete sızdı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA