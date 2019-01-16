Gökhan Töre için top Şenol Güneş'te
Beşiktaş'ta yönetim, Gökhan Töre'nin takımda kalıp kalmayacağı konusunda kararı Şenol Güneş'e bıraktı.
Beşiktaş Yönetimi'nin Babel'i satmasının ardından affedilme şansı doğan Gökhan Töre için son kararı Güneş'in vereceği öğrenildi.
Başkan Orman'ın tecrübeli hocayla bir görüşme yaparak, "Eğer ihtiyacınız olursa Gökhan Töre'yi affedebiliriz. Bu konuda siz karar vereceksiniz. Sizin vereceğiniz kararı biz uygularız" dediği ortaya çıktı. Güneş'in Töre'nin takıma dönmesine olumlu baktığı belirlendi.
Gökhan Töre, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 8 maçta toplam 210 dakika forma giyip, 1 asist yapmıştı. (Takvim)
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