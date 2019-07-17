Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor'da

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, hücum oyuncusu Gökhan Töre'yi kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği bir fotoğraf paylaşılarak, "Yeni Malatyaspor'umuza hoş geldin Gökhan Töre. Bugün yapılan son görüşmeler sonucu Yeni Malatyaspor'umuz, Gökhan Töre ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.