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Gökhan Töre'den Fatih Terim'e mesaj

Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Gökhan Töre, Milli Takım'da beraber çalıştığı Fatih Terim'e mesaj gönderdi.

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Fatih Terim'in en sıkıntılı dönemlerinde bile sahip çıktığı Gökhan Töre'nin gözü Galatasaray'da.

Uzun süre yaşadığı sakatlıklar yüzünden Beşiktaş yönetiminin sözleşmesini yenilemeyi düşünmediği milli oyuncu, bizzat Fatih Terim'e, "Sizinle yeniden çalışmak isterim" mesajı gönderdi.

Terim'in Gökhan'a sıcak baksa da Beşiktaş'la durumunu netleştirmeden bir adım atmayı düşünmediği belirtildi.

Bayer Leverkusen ve Chelsea altyapılarında oynayan Gökhan Töre, Hamburg, Rubin Kazan, ve West Ham United formalarını giydi.

26 yaşındaki futbolcu, 2013/2014 sezonunda Rubin Kazan'dan Beşiktaş'a kiralanmış, bir sezon sonra 4,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında siyah-beyazlılara transfer olmuştu.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 8 maça çıkan Gökhan, 1 gol kaydetti. Gökhan Töre'nin Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

(Fotomaç)

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