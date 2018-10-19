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Gökhan Töre'den transfer açıklaması! 'Yakın zamanda yönetimle görüşeceğim'

İdmanda teknik direktör Şenol Güneş'le yaşadığı gerginlikle gündeme gelen Gökhan Töre, Beşiktaş'tan ayrılacağı yönündeki iddialara 'Hiçbir yere gitmiyorum. Çok çalışıp formamı geri alacağım' yanıtını verdi.

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Beşiktaş’ta son günlerin en çok konuşulan isimlerin biri de Gökhan Töre. Siyah-beyazlı kulüple olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta idmanda Şenol Güneş ile tartışması ile gündeme gelmişti. Daha sonra ikili arasındaki her şey tatlıya bağlanmıştı. Bu süreçte Beşiktaş’tan ayrılacağı yönünde haberler çıkan milli futbolcu, siyah-beyazlı formayı bırakmayacağını söyledi.

Beşiktaş’ta mutlu olduğunu ifade eden Gökhan Töre, “Hiçbir yere gitmiyorum. Çok çalışıp formamı geri alacağım. Sezon sonunda da yönetimle görüşüp sözleşmemin uzatılmasını isteyeceğim. Beşiktaş’ta mutluyum ve eski günlerime döneceğim. Uzun yıllar bu formayı giymek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Geçirdiği ağır sakatlıktan sonra bir türlü istenilen düzeye gelemeyen Gökhan, bu sezon kısa sürelerle toplam 6 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı. Bir türlü form tutamamasıyla eleştirilere konu olan milli futbolcu, hırsıyla dikkat çekiyor.

(Yeni Şafak)

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