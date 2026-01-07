İSTANBUL 18°C / 14°C
7 Ocak 2026 Çarşamba
  • Gökhan Ünal: Bir takımda görevdeyken bahis oynamadım
Spor

Gökhan Ünal: Bir takımda görevdeyken bahis oynamadım

PFDK'ya sevk edilen 108 teknik sorumlu arasında yer alan Gökhan Ünal, yaptığı açıklamada bir takımda görev aldığı dönem içerisinde bahis oynamadığını söyledi.

7 Ocak 2026 Çarşamba 19:57
Gökhan Ünal: Bir takımda görevdeyken bahis oynamadım
PFDK'ya sevk edilen 108 teknik sorumlu arasında yer alan Gökhan Ünal, açıklama yaptı. Ünal, "Bir takımda görev aldığım dönemlerde bahis oynamadım. Bahis oynadığım dönem, aktif olarak futbolun içerisinde rol almadığım dönemlerdir" ifadelerini kullandı.

"Bugün çıkan bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, şahsım Gökhan Ünal hakkında yer alan haber ve yorumlar üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur.

Öncelikle açık ve net bir şekilde ifade etmek isterim ki; iddaa platformu üzerinden oynadığım bahisler, hiçbir şekilde aktif olarak takım çalıştırdığım ya da herhangi bir sportif görev yürüttüğüm dönemlere ait değildir.

Söz konusu bahisler;

* Takım çalıştırmadığım,

* Futbol müsabakaları üzerinde doğrudan ya da dolaylı hiçbir etkimim bulunmadığı,

* Herhangi bir kulüp, futbolcu veya müsabaka ile organizasyonel bağımın olmadığı dönemlerde,

* Tamamı yasal ve resmi platform üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Bu durum, hem fiili hem de hukuki açıdan açık ve tartışmasızdır. Buna rağmen, bahis oynanmış olması gerçeğinin bağlamından koparılarak, sanki aktif görev dönemlerimle ilişkilendiriliyormuş gibi kamuoyuna sunulması yanıltıcı ve hakkaniyete aykırıdır.

Futbolun içinde bulunduğum her dönemde, etik kurallara ve mevzuata uygun hareket etmeyi ilke edindim. Hiçbir zaman görevimle çelişen, futbolun dürüstlüğünü ve güvenilirliğini zedeleyecek bir eylem içerisinde olmadım.

Bu çerçevede, kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algının gerçeği yansıtmadığını, olayın yalnızca takvim ve görev dışı bir zaman dilimine ilişkin olduğunu özellikle vurgulamak isterim.

Gerçeğe aykırı, eksik veya bağlamından koparılmış yayınlar hakkında hukuki haklarım saklıdır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım.

Gökhan Ünal"

  • Gökhan Ünal
  • teknik sorumlu
  • bahis oynamadı

