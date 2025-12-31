İSTANBUL 5°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2025 Çarşamba / 10 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9697
  • EURO
    50,5378
  • ALTIN
    5983.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Türk futbolunun acı kaybı... Gökmen Özdenak vefat etti
Spor

Türk futbolunun acı kaybı... Gökmen Özdenak vefat etti

Galatasaray'ın ve Türk futbolunun değerli isimlerinden Gökmen Özdenak, kalp rahatsızlığı nedeniyle 78 yaşında hayatını kaybetti.

HABER MERKEZİ31 Aralık 2025 Çarşamba 18:26 - Güncelleme:
Türk futbolunun acı kaybı... Gökmen Özdenak vefat etti
ABONE OL

Galatasaray'In ve Türk futbolunun önemli isimlerinden Gökmen Özdenak, vefat etti.

Geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan 78 yaşındaki efsane, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM

Galatasaray, futbolculuk döneminde sarı kırmızılı formayı terleten Gökmen Özdenak'ın vefat haberinin ardından taziye mesajı yayınladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.