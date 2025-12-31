Galatasaray'In ve Türk futbolunun önemli isimlerinden Gökmen Özdenak, vefat etti.
Geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan 78 yaşındaki efsane, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM
Galatasaray, futbolculuk döneminde sarı kırmızılı formayı terleten Gökmen Özdenak'ın vefat haberinin ardından taziye mesajı yayınladı.
Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından, spor yazarı, yorumcu, kulübümüzün 6225 sicil numaralı Divan üyesi Gökmen Özdenak'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 31, 2025
Henüz 20 yaşındayken Galatasaray'da futbolculuk serüveni başlayan Gökmen Özdenak, 13 yıl... pic.twitter.com/sfngwsnawD