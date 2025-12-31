Galatasaray'In ve Türk futbolunun önemli isimlerinden Gökmen Özdenak, vefat etti.

Geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan 78 yaşındaki efsane, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM

Galatasaray, futbolculuk döneminde sarı kırmızılı formayı terleten Gökmen Özdenak'ın vefat haberinin ardından taziye mesajı yayınladı.