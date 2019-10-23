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Göksel Gümüşdağ: Abdullah Avcı'nın başarılı olacağına inanıyorum

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş'ın başına geçen ancak performansıyla eleştirilen teknik direktör Abdullah Avcı hakkında konuştu.

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Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'nun ayrılmasından sonra ortaya atılan, "Medipol Başakşehir hedeflerini küçültüyor" iddialarının kesinlikle doğru olmadığını dile getirdi.

"Hedeflerimizi küçültüyor olsaydık, istenen oyuncuların hepsini satardık. Paramızı da kenara koyardık. Her sene şampiyonluğa oynayan bir takımız" diyen Gümüşdağ, şunları şöyledi:

"Aksi halde ligde düşmemeye oynayan bir takım haline gelirdik. Hayır! Başakşehir 5 sezondur nasıl yaptıysa, 6. sezonunda da yine zirveyi, yine şampiyonluğu zorlayan bir takım olmaya devam edecek. Geçtiğimiz sezon sonunda hocamızın (Abdullan Avcı) bir talebi oldu ve müsaade ettik. Yeni bir hoca geldi, oyuncu grubunda değişiklik oldu. Onların da zaman içinde uyumuyla birlikte Başakşehir yavaş yavaş kendini buluyor. Hedeflerimizden hiç şaşmadık. Hedefsiz değiliz, aynı hedef doğrultusunda devam ediyoruz."

"ABDULLAH AVCI BAŞARILI OLUR"

Başkan Gümüşdağ, geçtiğimiz sezon sonunda Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran ve Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen Abdullah Avcı ile ilgili olarak, "Abdullah Avcı için sadece dostluk anlamında temennilerim olabilir. Bu ailenin içerisinde 11 yıla yakın beraber çalıştık. Benim çok sevdiğim bir dostum, aynı zamanda hocamızdı. Başakşehir'e çok şeyler kattı. Beşiktaş camiasında başarılı olmasını arzu ederiz. Onunla ilgili fazla bir şey söylemek istemem, doğru da olmaz. Başarılı olacağına inanıyorum. Çünkü o kalitede bir hocadır." yorumunda bulundu.

(AA)

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