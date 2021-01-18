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Spor

Göksel Gümüşdağ, PFDK'lık oldu

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Sivasspor maçında talimatlara aykırı hareketi nedeniyle, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

DHA18 Ocak 2021 Pazartesi 16:27 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 16:27
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TFF Hukuk Müşavirliği ayrıca, İttifak Holding Konyaspor’u da Göztepe maçına usulsüz seyirci alınması nedeniyle PFDK’ya sevk etti.

Hukuk müşavirliğince alınan kararlar şöyle:

“İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü'nün 16.01.2021 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Başkanı GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ'ın 16.01.2021 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca 18.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”

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