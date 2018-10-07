Göksel Gümüşdağ: VAR 3 dakika çalışmadığında nasıl kararlar verildiğini görüyoruz

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Göksel Gümüşdağ maç sonu yaptığı açıklamada hakeminin kararını rezalet olarak değerlendirdi.

İşte Göksel Gümüşdağ'ın maç sonundaki açıklamaları:

''Hakemin rezalet kararıyla gol verilmedi. 3 dakika çalışmadığı zaman nasıl kararlar verildiğini görebiliyoruz ama maalesef diyebileceğimiz tek şey, bizim duruşumuza yakışan bir şekilde bu hatayı sizinle paylaşabilmek.''

Karşılaşmanın ardından Medipol Başakşehir Kulübü'nden de bir tepki geldi. Başakşehir, twitter hesabından ''Kötü niyet VAR!'' ifadeleriyle pozisyonun görüntüsünü yayınladı.

(Sporx)