Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Göksel Gümüşdağ: VAR 3 dakika çalışmadığında nasıl kararlar verildiğini görüyoruz

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe maçının ardından hakeme büyük tepki gösterdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Göksel Gümüşdağ maç sonu yaptığı açıklamada hakeminin kararını rezalet olarak değerlendirdi.

İşte Göksel Gümüşdağ'ın maç sonundaki açıklamaları:

''Hakemin rezalet kararıyla gol verilmedi. 3 dakika çalışmadığı zaman nasıl kararlar verildiğini görebiliyoruz ama maalesef diyebileceğimiz tek şey, bizim duruşumuza yakışan bir şekilde bu hatayı sizinle paylaşabilmek.''

Karşılaşmanın ardından Medipol Başakşehir Kulübü'nden de bir tepki geldi. Başakşehir, twitter hesabından ''Kötü niyet VAR!'' ifadeleriyle pozisyonun görüntüsünü yayınladı.

 

(Sporx)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Turan Kışlakçı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı´nın öldürüldüğünü iddia etti

Turan Kışlakçı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı´nın öldürüldüğünü iddia etti

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA