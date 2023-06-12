Göksel Gümüşdağ'dan TFF Başkanlığı açıklaması

Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu'nda yapılacak seçim için bir araya geldi.

Toplantının ardından basın mensuplarının karşısına geçen Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, açıklamalarda bulundu. Göksel Gümüşdağ, adaylık konusunda bir kararı olmadığını ve şu anda tek Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı adayının Mehmet Büyükekşi olduğunu söyledi.

Göksel Gümüşdağ, "TFF Başkanlığı için şu an tek aday Mehmet Büyükekşi gözüküyor. Kulüplerin farklı talepleri var. Benim adım da adaylık için geçmişti ama böyle bir kararım yok. Mehmet Büyükekşi devam edecek gibi duruyor" sözlerini sarf etti.