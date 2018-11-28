Göksenin Köksal: Türk halkını arkamıza alıp kazanacağımızı düşünüyorum

A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Göksenin Köksal, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya ve Karadağ maçlarından galibiyetle ayrılacaklarına inandığını belirtti.

Milli basketbolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin'in ev sahipliğinde organize edilecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nın Avrupa elemelerinde 29 Kasım Perşembe günü Ankara'da İspanya, 2 Aralık Pazar günü ise deplasmanda Karadağ ile oynayacakları maçların kendileri açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

"Dünya Kupası'nda olacağımıza inanıyorum." diyen Göksenin, öncelikle İspanya maçına konsantrasyon sağladıklarının altını çizerek, "Her iki takım da eksik bir kadroyla mücadele edecek. Ligde süre alan oyunculardan kurulu bir takımız. Kendi takımlarımızda forma giyiyoruz. Bu bize bir avantaj olacak. Bursa'daki Letonya maçı ve yine Ukrayna maçı da bu şekilde olmuştu ve yenmiştik. İspanya basketbol ekolü ülkelerden birisi ancak onların da çok eksiği var. Türk halkını arkamıza alıp kazanacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İki önemli karşılaşma öncesinde parolalarını galibiyet olarak belirlediklerini aktaran milli basketbolcu, "İki maçtan da galibiyetle ayrılmamız durumunda grubu lider bitirme şansımız var. Tabii ki lider olmak istiyoruz. Matematiksel olarak tam bilmiyorum ama bu iki maçta elde edeceğimiz galibiyetler, Çin'de organize edilecek FIBA Dünya Kupası'na katılmamızı garantileyecek. Özellikle Ankara'da oynayacağımız maç çok büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Hepimiz birbirimizi tanıyan oyuncularız"

Göksenin Köksal, takımda Melih Mahmutoğlu'nun sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceğini hatırlatarak, milli basketbolcunun bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

Melih'in yerine gelecek ismin başantrenör Ufuk Sarıca tarafından belirleneceğini anlatan Göksenin, "Önümüzde hazırlıklarımızı tamamlamak için kısa bir süre var. Hepimiz birbirimizi tanıyan oyuncularız. Daha önce birbiriyle oynamış oyunculardan kurulu bir kadroya sahibiz. Bu dönemi sağlıklı şekilde atlatmak önemli." şeklinde görüş belirtti.

"Ankara seyircisi inanılmaz bir atmosfer oluşturuyor"

Milli basketbolcu Göksenin, İspanya karşılaşmasında en önemli güçlerinden birinin taraftar olacağını söyledi.

"Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmasınlar, demeye bile gerek kalmıyor." diyen milli sporcu, şunları kaydetti: "Ankara seyircisi inanılmaz bir atmosfer oluşturuyor. Biletlerin tamamı satılmış durumda. Onların da desteğiyle İspanya engelini aşacağız. İspanya kolay bir rakip değil. Taraftarlarımızın itici gücüyle çok daha farklı oynayacağımızı düşünüyorum. Onların sinerjisiyle sahadan galibiyetle ayrılacağız. Ankara halkını herkes biliyor. Salon bir kez daha tamamen dolacaktır."