Göksenin Köksal'ın Fenerbahçe paylaşımı gündem oldu
Galatasaraylı basketbolcular, Fenerbahçe Beko galibiyeti sonrası sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı.
Galatasaraylı basketbolcular Göksenin Köksal ve Tai Webster, Fenerbahçe Beko galibiyeti sonrası sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe maçıyla ilgili paylaşımlarda bulundular.
Göksenin Köksal, "Namağlup takım yoktur, GALATASARAYLA OYNAMAMIŞ TAKIM VARDIR!" yazdı.
Tai Webster ise, kendisinin etiketlendiği Sinan Güler'in savunmasına karşı attığı üçlüğün olduğu fotoğrafa, "Yeterli değil. Zayıf çocuk." mesajını yazdı.
İşte Galatasaraylı basketbolcuların paylaşımları:
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