Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Göksenin Köksal'ın Fenerbahçe paylaşımı gündem oldu

Galatasaraylı basketbolcular, Fenerbahçe Beko galibiyeti sonrası sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaraylı basketbolcular Göksenin Köksal ve Tai Webster, Fenerbahçe Beko galibiyeti sonrası sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe maçıyla ilgili paylaşımlarda bulundular.

Göksenin Köksal, "Namağlup takım yoktur, GALATASARAYLA OYNAMAMIŞ TAKIM VARDIR!" yazdı.

Tai Webster ise, kendisinin etiketlendiği Sinan Güler'in savunmasına karşı attığı üçlüğün olduğu fotoğrafa, "Yeterli değil. Zayıf çocuk." mesajını yazdı.

İşte Galatasaraylı basketbolcuların paylaşımları:

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
I. Meşrutiyet´in ilanı - Tarihte bugün 23 Aralık 1876

I. Meşrutiyet´in ilanı - Tarihte bugün 23 Aralık 1876

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA