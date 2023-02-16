İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2023 Perşembe / 26 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8573
  • EURO
    20,1536
  • ALTIN
    1113.75
  • BIST100
    5008.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gol düellosunda Barcelona ile Manchester United yenişemedi
Spor

Gol düellosunda Barcelona ile Manchester United yenişemedi

Barcelona, UEFA Avrupa Ligi play-off turu mücadelesi ilk maçında sahasında konuk ettiği Manchester United ile 2-2 berabere kaldı.

16 Şubat 2023 Perşembe 23:25 - Güncelleme:
Gol düellosunda Barcelona ile Manchester United yenişemedi
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Barcelona ile Manchester United karşı karşıya geldi.

Nou Camp'ta oynanan karşılaşma 2-2'lik skorla biterken özellikle maçın ikinci yarısı oldukça çekişmeli geçti.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede sessizliği bozan isim 50. dakikada Marcos Alonso oldu. Golün hemen ardından ise 53. dakikada Rashford skora dengeyi getirdi. 59. dakikada Kounde'nin kendi kalesine attığı golle bu kez Manchester United öne geçti. 76'da Raphinha skora dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi.

İki takımın karşı karşıya geleceği rövanş mücadelesi ise 23 Şubat Perşembe günü Old Trafford'da oynanacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.