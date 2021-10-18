Gol düellosunda kazanan Alanyaspor

18 Ekim 2021 Pazartesi 21:58 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 22:18

Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor evinde Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip ezici bir oyun sonunda 6-3 kazandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller 14. dakikada Efecan, 22. dakikada kendi kalesine Hosseini, 45. ve 79. dakikalarda Davidson, 55. dakikada Umut ile 77. dakikada Diedhiou'dan geldi.

Maça hızlı başlayan Kayserispor'un gollerini ise 9. dakikada Onur ile 15. dakikada Gavranovic ile 88. dakikada Mustafa Pektemek kaydetti.

Bu sonucun ardından Bülent Korkmaz ile çıkışına devam eden ve yenilmezlik serisini 6 maça taşıyan Alanyaspor 17 puana yükselerek 7. sıraya yerleşti. Üst üste 2. yenilgisini alan Kayserispor ise 11 puanla 11. sırada kaldı.

Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor, Fenerbahçe deplasmanına gidecekken, Kayserispor ise Konyaspor deplasmanında puan arayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

9. dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Attamah topu içeriye çıkardı. Rakip alanda topla buluşan İbrahim Akdağ, pasını sağdan bindiren Onur Bulut'a verdi. Bu futbolcunun ceza sahası içinde sağ çaprazdan yerden vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

14. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Juanfran'ın ceza sahası içine ortaladığı topu Kayserispor defansı uzaklaştırmak istedi. Efecan Karaca, ceza sahası içinde önüne gelen topa gelişine vurdu. Meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

15. dakikada konuk ekip yeniden öne geçti. Rakip ceza sahası dışında kaleyi çaprazdan gören noktada topla buluşan Onur Bulut arka direğe ortasını yaptı. Thiam'ın kafayla içeriye çevirdiği topa Gavranovic ayak koydu ve takımını öne geçirdi: 1-2

20. dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında Davidson, pasını Emre Akbaba'ya çıkardı. Bu futbolcunun ceza yayının gerisinden vuruşunda, kaleci Lung topu çeldi.

22. dakikada ev sahibi ekip bir kez daha beraberliği sağladı. Sağ kanattan Emre Akbaba topu ceza sahasına ortaladı. Hosseini'nin ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Lung'un müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 2-2

45. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağdan gelişen atakta Efecan Karaca, ceza sahası dışında topu Davidson'a çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda, savunmaya çarpan top ağlara gitti: 3-2.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

55. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Efecan Karaca, ceza sahası dışındaki Umut Güneş'e pasını verdi. Sol çaprazdaki Umut Güneş'in kontrol ettikten sonra kaleye gönderdiği top, ağlarla buluştu: 4-2

72. dakikada hızlı gelişen Alanyaspor atağında Diedhiou, koşu yapan Emre Akbaba'ya pasını verdi. Ceza sahasına sokulan Emre Akbaba'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

77. dakikada Alanyaspor, skoru 5-2'ye getirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Juanfran, Emre Akbaba'ya pasını çıkardı. Bu futbolcunun pasıyla topla buluşan Diedhiou'nun ceza sahası dışından sol çaprazdan plasesinde, meşin yuvarlak filelere gitti.

79. dakikada ev sahibi ekip, maçtaki 6. golünü buldu. Hızlı gelişen atakta orta alanda topla buluşan Efecan Karaca, soldan koşu yapan Davidson'a pasını çıkardı. Topla ceza sahasına giren Davidson, sol çaprazdan aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Lung'un üzerinden ağlara gönderdi: 6-2

89. dakikada Kayserispor farkı 3'e indirdi. Sol kanattan gelişen atakta Yasir Subaşı içeriye ortasını yaptı. Gavranovic'in dokunduğu top arka direkteki Mustafa Pektemek'e geldi. Bu futbolcunun vuruşunda, top filelerle buluştu: 6-3

Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 6-3 kazandı.

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin

AYTEMİZ ALANYASPOR: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih Aksoy (Dk. 85 Novais), Umut Güneş (Dk. 88 Leroy Fer), Efecan Karaca, Emre Akbaba (Dk. 85 Oğuz Aydın), Davidson (Dk. 81 Candeias), Diedhiou (Dk. 81 Efkan Bekiroğlu)

YUKATEL KAYSERİSPOR: Lung, Onur Bulut, Kolovetsios, Hosseini, Yasir Subaşı, Carole (Dk. 61 Mane), Attamah (Dk. 61 Mustafa Pektemek), İbrahim Akdağ (Dk. 85 Campanharo), Emrah Başsan (Dk. 85 Kemen), Thiam, Gavranovic (Dk. 88 İlhan Parlak)

GOLLER: Dk. 9 Onur Bulut, Dk. 15 Gavranovic, Dk. 89 Mustafa Pektemek (Yukatel Kayserispor), Dk. 14 Efecan Karaca, Dk. 22 Hosseini (Kendi kalesine), Dk. 45 ve 79 Davidson, Dk. 55 Umut Güneş, Dk. 77 Diedhiou (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 32 Awaziem, Dk. 36 Umut Güneş ve Diedhiou (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 50 Yasir Subaşı, Dk. 52 İbrahim Akdağ, Dk. 89 Campanharo (Yukatel Kayserispor)