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Spor

Gol düellosunda kazanan Alanyaspor oldu

Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor gol düellosuna sahne olan maçta Başakşehir'i 5-4 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısı dört, ikinci yarısı beş gole sahne oldu.

Haber Merkezi25 Ocak 2025 Cumartesi 18:07 - Güncelleme:
Gol düellosunda kazanan Alanyaspor oldu
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Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi.

Gol düellosuna sahne olan maçta Alanyaspor, geriye düştüğü karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı

Karşılaşmanın ilk 45 dakikası dört gole sahne oldu ve 2-2'lik eşitlikle noktalandı.

İKİNCİ YARIDA 4 GOL

Mücadelenin ikinci yarısında da goller devam etti. Başakşehir 3-2'lik üstünlüğü yakalasa da Alanyaspor son bölümde bulduğu goller maçı 5-4 kazandı.

Alanyaspor'da Sergio Cordova, Yusuf Özdemir, Richard, Antonio Augusta ve Florent Hadergjonaj ağları havalandıran isimler oldu. Başakşehir'in gollerini ise Deniz Türüç, Krzysztof Piatek (2) ve Miguel Crespo kaydetti.

Bu sonuçla Alanyaspor puanını 25 yaptı. Başakşehir ise 29 puanda kaldı.

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