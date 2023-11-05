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Spor

Gol düellosunda kazanan çıkmadı!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir FK, evinde MKE Ankaragücü'nü ağırladı. 6 gole sahne olan karşılaşmada taraflar 3-3'lük beraberlikle 1 puana razı geldi.

5 Kasım 2023 Pazar 18:10 - Güncelleme:
Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
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Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçı 3-3 sona erdi.

MKE Ankaragücü, 2. dakikada Ali Sowe ile öne geçti. Başakşehir, bu gole 14. dakikada Krzystof Piatek ile karşılık verdi. Başkent ekibi 20'de bu kez Pedrinho ile öne geçti. Başakşehir'de ilk golü atan Piatek, bu kez 27'de durumu 2-2'ye getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.

İlk yarıda iki kez öne geçen Ankaragücü, 59. dakikada bu kez Tolga Ciğerci ile durumu 3-2'ye getirdi. Başakşehir, 75. dakikada Joao Figueiredo ile durumu 3-3 yaptı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı mücadele 3-3 sona erdi.

Bu sonucun ardından MKE Ankaragücü 13, Başakşehir 9 puana yükseldi.

Ankaragücü, gelecek hafta sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Başakşehir, Beşiktaş deplasmanına gidecek.

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