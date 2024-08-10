Gol düellosunda kazanan Konyaspor oldu

Süper Lig'in 1. hafta maçında Kasımpaşa ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı Konyaspor 3-2 kazandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri Yeşil-beyazlılar ile ilk maçlarına çıkan oyuncular kaydetti. Konyaspor'un gollerini 7. dakikada frikikten Pedrinho, 81. dakikada Danijel Aleksic ve 89. dakikada Umut Nayir kaydetti. Kasımpaşa'nın golleri ise 48. dakikada Nuno Da Costa ve 74. dakikada Claudio Winck ile geldi.

Bu sonuçla birlikte Konyaspor, lige 3 puanla başladı. Kasımpaşa ile ilk maçından puansız ayrıldı.

Ligin ikinci haftasında Konyaspor, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Kasımpaşa, Hatayspor deplasmanına gidecek.