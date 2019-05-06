24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,082
  • 6,8194
  • 250.318
  • 92.982
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Gol düellosunda kazanan taraf Konyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u konuk etti. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan ve tam bir gol düellosuna sahne olan karşılaşma 4-2'lik Atiker Konyaspor galibiyetiyle sonuçlandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Atiker Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Jevtovic, 41. dakikada Jonsson, 71. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 90 + 1. dakikada Hurtado kaydetti. Alanyaspor'un gollerini ise 29. ve 47. dakikalarda Papiss Cisse attı.

Ligde tam 11 maç sonra 3 puanla tanışan Atiker Konyaspor, puanını 41'e yükseltti ve 8. sıraya çıktı. Alanyaspor ise 42 puanla 6. sırada yer aldı.

Atiker Konyaspor gelecek hafta Trabzonspor'u ağırlayacakken Alanyaspor, Beşiktaş'a konuk olacak.

Alanyaspor takımı, atılan gollerin ardından trafik kazasında hayatını kaybeden takım arkadaşları Josef Sural'ın formasını açtı.

SURAL İÇİN ÖZEL FORMA

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşan Aytemiz Alanyaspor'da futbolcular, trafik kazasında hayatını kaybeden takım arkadaşları Çek futbolcu Josef Sural için sahaya siyah formayla çıktı.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada turuncu-yeşilli takım, Josef Sural anısına yeni sezon için hazırlanan siyah renkli formayla mücadele etti.

Maç öncesi Alanyasporlu futbolcular ısınmaya da Josef Sural'ın fotoğrafı bulunan siyah formayla çıktı. Karşılaşma öncesi taraftarlar için hazırlanan üzerinde Josef Sural'in fotoğrafı bulunan tişörtler satışa çıkarıldı. Satıştan elde edilecek gelir Sural'ın ailesine iletilecek.

Bir eve kapattıkları mülteciye işkence eden şahıslar tutuklandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Binali Yıldırım'dan ilk açıklama

Binali Yıldırım'dan ilk açıklama

Kadır Mısıroğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Kadır Mısıroğlu, son yolculuğuna uğurlandı

İlber Ortaylı'nın "Görmeden ölmeyin!" dediği 5 şehir

İlber Ortaylı'nın 'Görmeden ölmeyin!' dediği 5 şehir

PKK'lı ve FETÖ'cü teröristler Yunanistan'a kaçarken yakalandı

PKK'lı ve FETÖ'cü teröristler Yunanistan'a kaçarken yakalandı

İşte YSK kararını gerekçesi

İşte YSK kararını gerekçesi

AK Parti MYK toplandı

AK Parti MYK toplandı

Stoltenberg'ten S-400 açıklaması

Stoltenberg'ten S-400 açıklaması

TCG Ayvalık Batı Akdeniz'de

TCG Ayvalık Batı Akdeniz'de
 

POPÜLER HABERLER

Bakırköy´de otomobilin kafe bahçesine girmesi kamerada

Bakırköy´de otomobilin kafe bahçesine girmesi kamerada

İşte Türkiye'nin F-16'dan 3 kat hızla mermi gönderen silahı

İşte Türkiye'nin F-16'dan 3 kat hızla mermi gönderen silahı

Otoparklarda ofis akımı: #WePark

Otoparklarda ofis akımı: #WePark

Sekiz asırlık çivisiz camide mukabele geleneği

Sekiz asırlık çivisiz camide mukabele geleneği

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA