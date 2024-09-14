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Spor

Gol düellosunu Sivasspor kazandı!

Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında Sivasspor, sahasında Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti.

14 Eylül 2024 Cumartesi 19:04 - Güncelleme:
Gol düellosunu Sivasspor kazandı!
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Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında Sivasspor, sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı Sivasspor 3-2kazandı.

Konuk ekip Gaziantep FK, 6. dakikada Maxim'in penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Sivasspor bu gole 37. dakikada Rej Manaj ile yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Sivasspor mücadelenin 69. dakikasında Keita Balde ile 2-1 öne geçti. Ev sahibi ekip 82. dakikada Murat Paluli ile bir gol daha buldu ve durumu 3-1 getirdi. Selçuk İnan'ın takımı 88. dakikada Kenan Kodro ile farkı 1'e indirdi. Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele Sivas'ın 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

Sivasspor'da 2. golü atan Keita Balde, ikinci golde formasını çıkardığı için ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Sivasspor'da ilk golü atan Rej Manaj ise 42. dakikada sakatlanarak yerini Bekir Böke'ye bıraktı.

Alınan bu sonucun ardından Sivasspor puanını 7'ye çıkardı. Gaziantep ise 3 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, Konyaspor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK ise erteleme maçında Galatasaray ile karşılaşacak.

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