Gol fakiri Kayserispor!

IHA 28 Temmuz 2020 Salı 09:08 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 09:08

32 puanla Süper Lig’e veda eden takımlar arasında bulunan Hes Kablo Kayserispor, oynadığı 34 maçta rakip ağlara 40 gol atabildi. Sarı-Kırmızılı takımda en çok gol atan isim Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique oldu.

Attığı 10 golle takımın en golcü oyuncusu olarak sezonu tamamlayan Pedro’yu 8 golle Artem Kravets, 5 golle Bernard Mensah, 3’er golle Hasan Hüseyin Acar, Umut Bulut, Muris Mesanovic, 2 golle Emmanuel Adebayor ve 1’er golle Cristian Sapunaru, Benoit Poulain, Emre Demir, Ömer Uzun, Digeo Angelo, Levan Shengelia (Konyaspor - kendi kalesine) takip etti.

Hes Kablo Kayserispor adına atılan goller ve oyunculara göre dağılımı şöyle:

Pedro Henrique : 10 gol

Artem Kravets : 8 gol

Bernard Mensah : 5 gol

Umut Bulut : 3 gol

Muris Mesanovic : 3 gol

Hasan Hüseyin Acar : 3 gol

Emmanuel Adebayor : 2 gol

Cristian Sapunaru : 1 gol

Benoit Poulain : 1 gol

Emre Demir : 1 gol

Ömer Uzun : 1 gol

Deigeo Angelo : 1 gol

Levan Shengelia : 1 gol