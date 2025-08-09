İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2025 Cumartesi / 15 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7086
  • EURO
    47,4348
  • ALTIN
    4444.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Gol kralı Aykut Çift, Kütahyaspor'da

Kahramanmaraş İstiklalspor formasıyla geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayan ve 29 golle 3. Lig gol kralı olan Aykut Çift, Kütahyaspor'a transfer oldu.

IHA9 Ağustos 2025 Cumartesi 10:18 - Güncelleme:
Gol kralı Aykut Çift, Kütahyaspor'da
ABONE OL

1993 Trabzon doğumlu olan tecrübeli forvet, kariyerinde Samsunspor, Gümüşhanespor, Arsuz Karaağaç, Vanspor, Bafraspor, Gölcükspor, Derincespor, Çankaya FK, Diyarbekirspor, Afyonspor, Kırıkkale FK, Batman Petrolspor, Kuşadasıspor, Bursa Nilüfer ve K. İstiklalspor formalarını giydi.

Aykut Çift, 2021-2022 sezonunda Batman Petrolspor ile hem şampiyonluk yaşarken hem de 26 golle gol kralı oldu. Geçtiğimiz sezon ise ilk yarıda Bursa Nilüfer formasıyla 1'i kupada olmak üzere 12, ikinci yarıda ise İstiklalspor formasıyla 18 gol atarak toplamda 30 gole ulaştı ve ligde 29 golle yeniden gol kralı unvanını elde etti.

2020-2021 sezonunda Kırıkkale FK formasıyla da 18 gol atan Aykut, o sezon da grubunun gol kralı olmuştu. Ayrıca geçtiğimiz sezon play-off'larda attığı 6 golle, 3. Lig play-off gol kralı unvanının sahibi oldu.

Samsunspor formasıyla Süper Lig'de de görev alan Aykut Çift, 3. Lig'de çıktığı 360 maçta attığı 149 golle, ligin en iyi golcülerinden biri olarak gösteriliyor.

Daha önce birçok kez rakip olarak Kütahya'ya gelen Aykut Çift, bu kez Dumlupınar Stadyumu'nda Kütahyaspor formasıyla sahaya çıkacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Akıncı TİHA'dan hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.