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Spor

Gol krallığı için merakla beklenen yarış! Serie A'nın golcüleri artık Süper Lig'de

Süper Lig'de forma giyen daha önce Serie A'da gol krallığı yaşamış isimler Edin Dzeko, Mauro Icardi ve Ciro Immobile'nin yanına Galatasaray'ın yeni yıldızı Victor Osimhen de eklendi. Ligde bu sezon en çok hangi yıldızın fileleri sarsacağı ise merakla bekleniyor.

AKŞAM5 Eylül 2024 Perşembe 09:12 - Güncelleme:
Gol krallığı için merakla beklenen yarış! Serie A'nın golcüleri artık Süper Lig'de
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Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş forması giyen forvetlerin bir zaman İtalya'da gol krallığı yaşamış olması dikkat çekti. Icardi, Dzeko, Immobile gibi isimlere son olarak eklenen Victor Osimhen de diğer yıldızlar gibi Serie A'da tozu dumana katmıştı.

34 yaşındaki yetenekli oyuncu, Lazio için top koşturarak 2013-14 (22 gol), 2017- 18 (29 gol), 2019-20 (36 gol) ve 2021-22 (27 gol) sezonlarında gol kralı oldu. Cim-Bom'un yeni süper starı Osimhen ise 2022- 23 sezonunda 26 golle kral olmuş ve Napoli'nin şampiyonluğunda büyük rol oynamıştı. Bu sezon Süper Lig'de Dzeko 4 karşılaşmada 4 gole ulaştı. Immobile ise 3 müsabakada 3 kez fileleri sarstı.

Geçen sezon 25 golle Süper Lig'in kralı olan Icardi ise 3 mücadelede 1 kez gol sevinci yaşadı. 100 milyon euroluk piyasa değerine sahip Osimhen, şu anda en golcü Dzeko'dan 4 farkla geriden yarışa başlayacak.

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