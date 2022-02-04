Gol yağmurunda kazanan Kayserispor

4 Şubat 2022 Cuma 22:03 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 22:11

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Kayserispor, Atakaş Hatayspor'u ağırladı. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadele, Kayserispor'un 4-3 üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmada gol perdesini 25. dakikada Kaysersiporlu İbrahim Akdağ, penaltıdan kaydettiği golle açtı.

İlk yarısı ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan maçta Sarı-Kırmızılar'ın ikinci golü 47. dakikada Carlos Mane'den geldi.

Maçın 51. dakikasında Hatayspor'da Dylan Saint-Louis ağları havalandırdı ve farkı 1'e indirdi. Kayserispor'da ise 61. dakikada Emrah Başsan ve 68. dakikada Uğur Demirok'un kaydettiği goller farkı 3'e çıkardı.

Deplasman ekibinde Simon Falette, 70. dakikada takımının 2. golünü kaydetti ve farkı 2'ye indirdi. 90+3. dakikada ise Hatayspor'da Mame Diouf, rakip ağları havalandırdı ve mücadele Kayserispor'un 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonucun ardından puanını 34'e yükselten Kayserispor, ligde 9. sıraya yerleşti. Aldığı mağlubiyetin ardından 36 puanda kalan Hatayspor ise 36 puanla 7. sırada konumlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yapılan maçta Yukatel Kayserispor, Atakaş Hatayspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

12. dakikada Emrah Başsan'ın ara pasında topla buluşan Mane, meşin yuvarlakla rakip ceza sahasına girdi ve şutunu çekti. Öne çıkan kaleci Munir, gole izin vermedi.

13. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında, Onur Bulut'un ceza alanına ortasında Emre Kaplan'ın topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi, penaltı noktasını gösterdi. Uğur Demirok, penaltı vuruşundan faydalanamadı.

24. dakikada Kayserispor öne geçti. Carole'un sol kanattan içeriye açtığı ortada topa sahip olmak isteyen Emrah Başsan, rakibi Emre Kaplan ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi, bir kez daha penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan İbrahim Akdağ, topu filelerle buluşturdu: 1-0

34. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Traore'nin şutunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk devresi, Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

47'nci dakikada ceza sahası içinde Emrah Başsan'ın pasında topla buluşan Mane topu ağlara yolladı. (2-0)

50'nci dakikada Atakaş Hatayspor'da Kayserispor ceza sahası içine yapılan ortada seken topta topla buluşan Louis'in ceza sahası dışında kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 2-1.

60'ıncı dakikada Bertolacci rakip savunmadan topu kaparak Gavranovic'e ara pas attı. Gavranovic'in şutunu kaleci Mohamedi kurtardı. Ardından dönen topta kaleye vuruş gerçekleştiren Emrah Başsan'ın çektiği şut ağlarla buluştu: 3-1.

68'inci dakikada sol çaprazda Abdulkadir Parmak'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Uğur Demirok'un kafa ile vuruşu ağlarla buluştu: 4-1.

70'inci dakikada Louis'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Falette'nin şutu ağlarla buluştu: 4-2.

89'un dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emrah Başsan'ın kaleye şutu yandan auta gitti.

90+4'üncü dakikada Soliman'ın ceza sahası içinde pasında Diouf'un kafayla vuruşu ağlarla buluştu: 4-3.

Müsabaka ev sahibi ekibin 4-3'lük üstünlüğü ile son buldu.

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Bilal Gölen

YUKATEL KAYSERİSPOR: Lung - Onur Bulut, Mert Çetin, Uğur Demirok, Carole, Abdulkadir Parmak (Dk. 88 Cardoso), İbrahim Akdağ (Dk. 78 Attamah), Mane (Dk. 88 Ramazan Civelek), Emrah Başsan, Bertolacci (Dk. 84 Kemen), Gavranovic (Dk. 78 Mustafa Pektemek)

ATAKAŞ HATAYSPOR: Mohamedi - Kamil Ahmet Çörekçi, Sackey, Burak Öksüz, Emre Kaplan (Dk. 56 Falette), Boudjemaa (Dk. 46 Ayoub El Kaabi), Onur Ergün, Traore (Dk. 76 Kamara), Louis, Lobzhanidze (Dk. 71 Soliman), Mame Diouf

GOLLER: Dk. 25 (P) İbrahim Akdağ, Dk. 47 Mane, Dk. 60 Emrah Başsan, Dk. 68 Uğur Demirok (Yukatel Kaysersipor) - Dk. 50 Louis, Dk. 70 Falette, Dk. 90+4 Diouf (Atakaş Hatayspor)

SARI KARTLAR: Emre Kaplan, Traore (Atakaş Hatayspor)