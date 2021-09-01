Golbol Kadın Milli Takımı yarı finalde

AA 1 Eylül 2021 Çarşamba 09:08 - Güncelleme: 1 Eylül 2021 Çarşamba 09:08

Makuhari Messe Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada, 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nın şampiyonu Türkiye, Avustralya'yla karşılaştı.

İlk yarıyı 7-3 önde tamamlayan ay-yıldızlı ekip, üstünlüğünü korudu ve karşılaşmayı 10-6 kazanarak yarı finale yükseldi.

Karşılaşmada Türkiye'nin gollerini Sevda Altunoluk (8), Kader Çelik ve Fatma Gül Güler kaydetti. Avustralya'nın golleri ise Meica Jayne Horsburgh (5) ile Brodie Smith'ten geldi.

Milli sporcular aldıkları galibiyeti Suriye'de görev yapan Türk askerine maçtan sonra "asker selamı" vererek hediye etti.

2016 Rio'da altın madalya kazanan Türkiye, tekrar finale çıkmak için İsrail-Japonya maçının galibiyle yarın TSİ 09.00'da karşılaşacak.