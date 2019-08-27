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Golcü kabusu hortladı

Kadrosuna tüm çabalarına rağmen yeni bir hücum oyuncusu katamayan Sarı-Kırmızılılar, Diagne’nin de form düşüklüğü nedeniyle oynadığı iki maçta adeta santrforsuz mücadele etti.

  • Star Spor
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ASLAN’da geçen sezon olduğu gibi yine santrfor sıkıntısı patlak verdi. Geçen sezonun başında Gomis’i sattıktan sonra forvet takviyesi yapamayan Galatasaray, sonradan kadro dışı bıraktığı Eren Derdiyok ile ilk yarıyı tamamlamıştı. İlk devrede özellikle deplasman maçlarında santrforsuzluk nedeniyle ciddi puan kayıpları yaşanmış ve şampiyonluk yarışında sıkıntıya girilmişti.

YENİ GOLCÜ BEKLENİYOR

Geçen sezon yaşanan bu olumsuz örneğe rağmen Galatasaray, yine benzer bir kâbusun içine girdi. Devre arası alınan Diagne kadroda ancak onun yanına yeni bir golcü bulunamadı. Haftalardır peşinde koşulan Falcao transferi halâ bitirilemedi. Mitroglou da satılınca elde kalan tek santrfor olan ve 2 maçta sıfır çeken Diagne’nin form tutamaması Aslan’ı gol yollarında bitirdi.

DİAGNE’YE TEPKİ ARTIYOR

G.Saraylı bazı taraftarlar, Konya maçında sahanın en kötü performans sergileyen isimlerinden olan Diagne’yi oyundan çıkarken ıslıklayıp, yuhaladılar. İki maçta adeta santrforsuz oynamak zorunda kalan Sarı-Kırmızılı takımın en az bir golcü takviyesi yapmaması durumunda geçen sezon yaşanan sıkıntının daha büyüğünün takımı beklediği ifade edidi.

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